Post Porto-Juventus: le voci degli allenatori (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea Pirlo e Sergio Coincencao hanno parlato in conferenza stampa nel Post Porto-Juventus, match d’andata degli ottavi di finale di Champions League terminato con la vittoria dei Portoghesi per 2-1. Post Porto-Juventus: cosa ha detto Pirlo? Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, commenta con amarezza la sconfitta: “L’ approccio è stato sbagliato dopo il primo minuto e dopo un goal è subentrata la paura e la mancanza di certezze. L’ avevamo preparata bene e questo non era l’atteggiamento che volevamo imporre alla gara. Però quando prendi gol dopo un minuto diventa tutto più difficile”. Poi continua: “Abbiamo preso un gol strano, poi è stata messa in piedi la partita che volevano loro. La partita era questa, lo sapevamo. Loro sono molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea Pirlo e Sergio Coincencao hanno parlato in conferenza stampa nel, match d’andataottavi di finale di Champions League terminato con la vittoria deighesi per 2-1.: cosa ha detto Pirlo? Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, commenta con amarezza la sconfitta: “L’ approccio è stato sbagliato dopo il primo minuto e dopo un goal è subentrata la paura e la mancanza di certezze. L’ avevamo preparata bene e questo non era l’atteggiamento che volevamo imporre alla gara. Però quando prendi gol dopo un minuto diventa tutto più difficile”. Poi continua: “Abbiamo preso un gol strano, poi è stata messa in piedi la partita che volevano loro. La partita era questa, lo sapevamo. Loro sono molto ...

