Poetessa e guerriera | chi è Audre Lorde | la donna del Doodle di Google

(Di giovedì 18 febbraio 2021) È dedicato allastatunitense di origini caraibicheilche campeggia nella homepage di, oggi 18 febbraio. Il motore di ricerca festeggia così l’anniversario della nascita della, avvenuta il 18 febbraio 1934 a New York. Negli Usa il “Black History Month”si definiva “una poeta nera, lesbica, madre e“. Ricordandola e proponendola a tutti, sottolinea Eleonora Fraschini sul Corriere della Sera,intende celebrare anche il U.S. Black History Month, il mese di febbraio dedicato a combattere le discriminazioni subite dalle persone di colore negli Stati Uniti.infatti è sempre stata in prima linea per i diritti civili e si è distinta ...

Ultime Notizie dalla rete : Poetessa guerriera

AUDRE LORDE, UNAAudre Lorde raccolse successo anche al di fuori degli Usa, ricordiamo ad esempio il movimento femminista lanciato nel corso del suo soggiorno in Germania, tanto da ...Per celebrare questa coraggiosae '' e far conoscere la sua straordinaria storia, Google ha voluto dedicarle anche un video che vi proponiamo:Il doodle di oggi è un tributo a Audre Lorde, nata proprio il 18 febbraio di 87 anni fa. Ma chi era? Lei stessa amava definirsi "nera, lesbica, madre, guerriera, poeta".Protagonista del doodle di oggi è Audre Lorde, una poetessa afroamericana conosciuta per le sue lotte in favore di donne, neri e omosessuali ...