Pavia. Lidia Peschechera uccisa dal compagno Alessio Nigro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lidia Peschechera è l'ennesimo vittima di femminicidio del 2021. La donna di 49 anni è stata uccisa dal compagno che ha confessato ai Carabinieri di Pavia che lo hanno fermato a in un ostello in via Doria, a Milano. La svolta sulla morte di Lidia è arrivata giovedì mattina. Alessio Nigro, 28 anni, originario della provincia di Lodi, durante un litigio ha strangolato Lidia e poi ha steso il corpo nella vasca da bagno. Il cadavere è stato trovato mercoledì pomeriggio, nel suo appartamento di via Depretis, al pian terreno di una palazzina al civico 4 in zona Ticinello. Il datore di lavoro della donna, operaia in una azienda di Pieve Emanuele (Mi), si era preoccupato per la sua assenza e aveva contattato l'ex marito che ha poi chiesto ...

