"Oggi per me è una giornata importante". Carolyn Smith, l'annuncio sui suoi social (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lo sappiamo fin troppo bene: Carolyn Smith è molto amata dal pubblico per due motivi: sia per essere la presidente di giuria di un programma apprezzato come Ballando con le stelle (l'ultima edizione è stata davvero un successo) sia per la forza con cui ha intrapreso la battaglia contro il cancro. Oggi è "una giornata importante per me" ha annunciato Carolyn Smith sul suo profilo Instagram: infatti è il compleanno di suo marito Tino Michielotto e del conduttore Rai Lamberto Sposini. Carolyn Smith quest'Oggi ha voluto annunciare ai suoi numerosi followers che è giorno speciale perché sia suo marito sia Lamberto Sposini compiono gli anni: "I miei due uomini del cuore festeggiano il compleanno".

