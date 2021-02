"Non è vero". Galli smentito dal suo ospedale. Covid, variante inglese e reparti piani: una bomba dal Sacco, qui c'è del marcio (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'ospedale Sacco smentisce Massimo Galli, infettivologo di punta dell'istituto milanese in prima fila nella lotta contro il Covid. Il professore pochi giorni fa ha lanciato l'allarme che ha scosso e inquietato l'Italia: "Mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri". Insomma, l'incubo inglese e la terza ondata dell'epidemia. Ma il Sacco, con un comunicato con numeri e dati aggiornati, sembra affermare il contrario: "Nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio 2021, sono stati ricoverati 314 pazienti positivi a Covid. I dati raccolti hanno rilevato la presenza di 6 pazienti positivi alla variante Uk su un totale di 50 casi che, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'smentisce Massimo, infettivologo di punta dell'istituto milanese in prima fila nella lotta contro il. Il professore pochi giorni fa ha lanciato l'allarme che ha scosso e inquietato l'Italia: "Mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri". Insomma, l'incuboe la terza ondata dell'epidemia. Ma il, con un comunicato con numeri e dati aggiornati, sembra affermare il contrario: "Nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio 2021, sono stati ricoverati 314 pazienti positivi a. I dati raccolti hanno rilevato la presenza di 6 pazienti positivi allaUk su un totale di 50 casi che, in ...

