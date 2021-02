Mondiali, paura per il direttore di gara: minacce di morte preoccupanti (Di giovedì 18 febbraio 2021) minacce di morte sono arrivate direttamente via mail all’altoatesino Markus Waldner, arbitro ai Mondiali di sci alpino in corso a Cortina. paura “mondiale” per il giudice arbitro Markus Waldner. Le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 febbraio 2021)disono arrivate direttamente via mail all’altoatesino Markus Waldner, arbitro aidi sci alpino in corso a Cortina.“mondiale” per il giudice arbitro Markus Waldner. Le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

AleCicchitti96 : Per i più giovani il Marakana è quel preliminare che non si doveva nemmeno giocare nel 2006. Un sogno partito da lo… - nicocorradini74 : Con le #storiemondiali che ci racconta il bravissimo @FChiamu è come vincere una medaglia ogni giorno ai mondiali d… - williamfrey5 : RT @SkySport: ?? Aspettando la regina dei mondiali: LA DISCESA ??? 'Tensione, adrenalina, paura, ma tanta voglia di vincere' #SkySport #Sci #… - Owl36350444 : Ma guarda, mentre i #media silenziano gli scandali, i governi mondiali rilanciano l'operazione #paura #coronavirus… - filippocecchin2 : @laetitia_it @DavideFalchieri La paura è (forse) il miglior strumento di dominio. Non so se all'epoca delle due gue… -