Mara Carfagna | chi sarà il suo successore alla Camera?

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 24 febbraioil giorno in cui verrà nominato il sostituto divicepresidenza dellaha lasciato il posto perché è diventata la nuova ministra per il Sud del neo governo di Mario Draghi. Scatta così l’ora dei totonomi, poiché si tratta di una poltrona molto ambita da Forza Italia,

... mentre mercoledì ci sarà l'elezione di un nuovo vicepresidente della Camera, in sostituzione della ministra. 'Oggi, l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere. Ma è un dovere ...O che dire di, da sempre oggetto di qualsivoglia insulto soprattutto da parte di altre donne, e comunque la sola a opporsi alla linea e agli uomini del suo partito. Immagino che questo ...Il 24 febbraio sarà il giorno in cui verrà nominato il sostituto di Mara Carfagna alla vicepresidenza della Camera. Chi sarà il successore?Mario Draghi alla Camera per la fiducia al governo. Dopo aver ottenuto il via libera ieri notte al Senato con 262 voti a favore, 40 contrari e due astensioni, il premier è a Montecitorio. E’ in corso ...