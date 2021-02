M5s ha sempre combattuto quel che Draghi rappresenta | quelle restano le nostre idee

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Giovedì, ora di pranzo. In un corridoio della Camera si intercetta Andrea Vallascas. E’ tra i 5 stelle che voteranno no alla fiducia al governo di Mario, ce lo conferma: “La decisione è presa”. Incrocia due colleghi che hanno tratto il dado, anche mettendo in conto una possibile espulsione. “Mi aspettate che vado a prendere una cosa?”. Schizza via. Colletti e Cabras si fermano, accettano di rispondere a qualche domanda, un fiume il secondo, più parco il primo Quali sono le ragioni del vostro no? CABRAS: C’è una ragione fondamentale che prevale su tutte: il modo in cui noi abbiamo ottenuto il 33% alle elezioni. Lo abbiamo conquistato con un programma che andava contro tuttoche, contro l’idea dei governi tecnici, contro il pilota automatico di Bruxelles e di Francoforte. Alla parola ...