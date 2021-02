Logo ‘Benessere animale’ per allevamenti convenzionali, le associazioni denunciano: “Gravi carenze e un evidente problema di trasparenza” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il sistema di qualità nazionale ‘Benessere animale’, che dovrebbe certificare con un apposito Logo volontario i prodotti che derivano da allevamenti convenzionali, ma più attenti alle condizioni degli animali, rischia di partire con il piede sbagliato. È il timore manifestato da Compassion In World Farming (Ciwf) Italia, Essere Animali, Lega Antivivisezione (Lav) e Legambiente, dopo aver partecipato a un incontro di presentazione organizzato da Accredia, ministero delle Politiche Agricole e ministero della Salute, sul nuovo sistema alla cui realizzazione si lavora già da tempo. Durante la riunione, infatti, nonostante sia stato chiesto a più riprese, non sono state condivise le bozze dei documenti che descrivono le condizioni richieste agli allevamenti per essere certificati in tema di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il sistema di qualità nazionale, che dovrebbe certificare con un appositovolontario i prodotti che derivano da, ma più attenti alle condizioni degli animali, rischia di partire con il piede sbagliato. È il timore manifestato da Compassion In World Farming (Ciwf) Italia, Essere Animali, Lega Antivivisezione (Lav) e Legambiente, dopo aver partecipato a un incontro di presentazione organizzato da Accredia, ministero delle Politiche Agricole e ministero della Salute, sul nuovo sistema alla cui realizzazione si lavora già da tempo. Durante la riunione, infatti, nonostante sia stato chiesto a più riprese, non sono state condivise le bozze dei documenti che descrivono le condizioni richieste agliper essere certificati in tema di ...

