Lavoretti per la Pasqua: decora le tue uova con quello che hai in casa (Di giovedì 18 febbraio 2021) decorare le uova non è mai stato più semplice e divertente di così! Avete poco tempo e un budget ridotto per creare dei Lavoretti in occasione della Pasqua? Ecco in che modo è possibile abbellire delle normali uova, utilizzando dei materiali che si trovano in casa propria. 1.Foglie di prezzemolo Con le foglie di prezzemolo potete decorare in modo originale delle uova. Adagiate una foglia di prezzemolo sul guscio e coprite l’uovo con un pezzo di un collant. In una ciotola, inserire delle bucce di cipolla, dell’acqua e dell’aceto di vino. Mettere le uova in un pentolino con acqua e con le bucce di cipolla. Mettete il pentolino sul fuoco per tre minuti dalla bollitura, poi lasciate raffreddare per bene. Togliere le uova ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 18 febbraio 2021)re lenon è mai stato più semplice e divertente di così! Avete poco tempo e un budget ridotto per creare deiin occasione della? Ecco in che modo è possibile abbellire delle normali, utilizzando dei materiali che si trovano inpropria. 1.Foglie di prezzemolo Con le foglie di prezzemolo potetere in modo originale delle. Adagiate una foglia di prezzemolo sul guscio e coprite l’uovo con un pezzo di un collant. In una ciotola, inserire delle bucce di cipolla, dell’acqua e dell’aceto di vino. Mettere lein un pentolino con acqua e con le bucce di cipolla. Mettete il pentolino sul fuoco per tre minuti dalla bollitura, poi lasciate raffreddare per bene. Togliere le...

