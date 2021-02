L’amico fragile, la recensione: il mistero di un suicidio è su Prime Video (Di giovedì 18 febbraio 2021) La recensione del nuovo thriller su Prime Video dal titolo L'amico fragile, diretto da Salvatore Vitiello. Padri e figli. Iniziamo così la nostra recensione de L'amico fragile, riassumendo in poche parole il vero fulcro del film. Un cuore, quello del film di Sebastiano Vitiello e disponibile su Amazon Prime Video, che sembra sempre più centrale nelle opere narrative degli ultimi anni, quasi a voler sottolineare un conflitto generazionale che sembra fratturarsi sempre di più. E proprio di fratture e di generazioni parla questo thriller in cui alla base c'è il mistero di un suicidio e di un padre che non trova pace. Uno scontro doppio, come doppia sarà la struttura del film stesso, che riguarda due … Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladel nuovo thriller sudal titolo L'amico, diretto da Salvatore Vitiello. Padri e figli. Iniziamo così la nostrade L'amico, riassumendo in poche parole il vero fulcro del film. Un cuore, quello del film di Sebastiano Vitiello e disponibile su Amazon, che sembra sempre più centrale nelle opere narrative degli ultimi anni, quasi a voler sottolineare un conflitto generazionale che sembra fratturarsi sempre di più. E proprio di fratture e di generazioni parla questo thriller in cui alla base c'è ildi une di un padre che non trova pace. Uno scontro doppio, come doppia sarà la struttura del film stesso, che riguarda due …

