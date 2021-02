Iran-Usa, perché il dialogo rischia lo stallo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Negli ultimi giorni funzionari diplomatici Iraniani e qatarini si sono incontrati a Doha per parlare del Jcpoa, l’accordo sul nucleare del 2015. L’Iran dovrebbe (vorrebbe?) tornare a rispettarne tutti i comma per poter così beneficiare dell’abolizione delle sanzioni statunitensi e riqualificare la propria economia. Il Qatar intende lavorare per la mediazione (lo ha annunciato insieme all’Oman). Il piccolo emirato ha tutto da guadagnarci: nel rapporto con gli Stati Uniti; nel creare una stabilità più ampia nella regione dopo la riconciliazione col resto del Golfo; nel proteggere gli interessi geo-economici del campo gasifero più grande del mondo che condivide con la Repubblica islamica. C’è attività attorno al dossier. Nei giorni scorsi il presidente del parlamento Iraniano ha fatto arrivare a Mosca — brevi manu — una lettera con cui ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Negli ultimi giorni funzionari diplomaticiiani e qatarini si sono incontrati a Doha per parlare del Jcpoa, l’accordo sul nucleare del 2015. L’dovrebbe (vorrebbe?) tornare a rispettarne tutti i comma per poter così beneficiare dell’abolizione delle sanzioni statunitensi e riqualificare la propria economia. Il Qatar intende lavorare per la mediazione (lo ha annunciato insieme all’Oman). Il piccolo emirato ha tutto da guadagnarci: nel rapporto con gli Stati Uniti; nel creare una stabilità più ampia nella regione dopo la riconciliazione col resto del Golfo; nel proteggere gli interessi geo-economici del campo gasifero più grande del mondo che condivide con la Repubblica islamica. C’è attività attorno al dossier. Nei giorni scorsi il presidente del parlamentoiano ha fatto arrivare a Mosca — brevi manu — una lettera con cui ...

