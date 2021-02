Il Covid ferma il Carnevale Ambrosiano: 'C'è la variante inglese, niente canti e giochi in oratorio' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Doccia fredda sul Carnevale a Milano: per via della variante inglese , stop al Carnevale (quello Ambrosiano si celebrerà in questi giorni), ai giochi, ai laboratori e alle attività che erano state ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Doccia fredda sula Milano: per via della, stop al(quellosi celebrerà in questi giorni), ai, ai laboratori e alle attività che erano state ...

Agenzia_Ansa : Lo stop del governo non ferma lo #sci alla Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia, nell'omonima vall… - ZenatiDavide : Venezia, il Covid non ferma gli immigrati che fanno impresa: Secondo i dati Infocamere a fine 2020 gli imprenditor… - dgsoftwa19 : RT @romatoday: #Garbatella spegne 101 candeline: il Covid non ferma i festeggiamenti - romatoday : #Garbatella spegne 101 candeline: il Covid non ferma i festeggiamenti - leggoit : Il Covid ferma il Carnevale Ambrosiano: «C'è la variante inglese, niente canti e giochi in oratorio» -