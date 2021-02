«I nostri reparti non sono invasi da mutazioni» Così il Sacco smentisce il (suo) virologo Galli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Redazione Secondo l'ospedale sarebbero solo 6 i casi: «In linea con la media nazionale» Si potrebbe chiamare il giallo delle varianti. Dopo le dichiarazioni allarmistiche dell' infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli che diceva: «mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri», ieri sera lo stesso ospedale dove lui lavora smentiva in modo abbastanza secco attraverso un comunicato con tanto di numeri e dati aggiornati. All'ospedale Sacco di Milano, «nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio 2021, sono stati ricoverati 314 pazienti positivi a Covid. I dati raccolti hanno rilevato la presenza di 6 pazienti positivi alla variante Uk su un totale di 50 casi che, in ragione ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Redazione Secondo l'ospedale sarebbero solo 6 i casi: «In linea con la media nazionale» Si potrebbe chiamare il giallo delle varianti. Dopo le dichiarazioni allarmistiche dell' infettivologo dell'ospedaledi Milano Massimoche diceva: «mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri», ieri sera lo stesso ospedale dove lui lavora smentiva in modo abbastanza secco attraverso un comunicato con tanto di numeri e dati aggiornati. All'ospedaledi Milano, «nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio 2021,stati ricoverati 314 pazienti positivi a Covid. I dati raccolti hanno rilevato la presenza di 6 pazienti positivi alla variante Uk su un totale di 50 casi che, in ragione ...

MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - AndreRafa87 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - markus19743 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco -