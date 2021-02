Governo, Mario Draghi replica alla Camera: 'Difendersi dalla corruzione per rilanciare il Paese' (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Un Paese capace di attrarre investitori deve Difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) 'Uncapace di attrarre investitori devedai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera ...

Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - Palazzo_Chigi : Il testo dell'intervento di replica del Presidente Mario Draghi alla discussione generale in Senato sulle dichiaraz… - GiacomoM21 : RT @Sandra_Savino: Aula di Montecitorio replica il Presidente del Consiglio Mario Draghi prima delle dichiarazioni di voto per la #fiducia… - initlabor : Mah, detto così è ovvio buon senso. Andare avanti in questo modo non si può di certo. Unico neo, l'apparizione di M… -