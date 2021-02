Governo: Grillo, 'dobbiamo fare un salto quantico, unità e patto verde unica strada' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Siamo nell'era della resilienza, dell'antropocene, e dobbiamo necessariamente effettuare un salto quantico, passare da un regime di equilibrio (che realmente non lo è più) a un altro e l'unità, il patto verde, è l'unica strada". Lo scrive Beppe Grillo su Fb. "La transizione ecologica è proprio questo, un processo necessario di trasformazione a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale, scale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente, è un processo sistemico che tiene conto della complessità della natura, e che deve concentrarsi sulle interazioni e le interconnessioni tra il sistema economia ecologico e sociale". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Siamo nell'era della resilienza, dell'antropocene, enecessariamente effettuare un, passare da un regime di equilibrio (che realmente non lo è più) a un altro e l', il, è l'". Lo scrive Beppesu Fb. "La transizione ecologica è proprio questo, un processo necessario di trasformazione a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale, scale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente, è un processo sistemico che tiene conto della complessità della natura, e che deve concentrarsi sulle interazioni e le interconnessioni tra il sistema economia ecologico e sociale".

