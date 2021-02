Governo | Borré | ' da Crimi atto gravissimo | non può espellere senatori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb.(Adnkronos) - "Vitonon ha il potere di, né dal M5S né dal gruppo del Senato, visto che non ne è presidente". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Lorenzo, il legale che per primo ha intentato le cause degli espulsi contro i vertici del M5S, costringendo Beppe Grillo a modificare lo statuto. "E'cheabbia scritto e detto una cosa del genere, annunciando l'espulsione di 15- diceè infatti membro del comitato di garanzia che vigila sulle violazioni disciplinare, l'organo di ultimo istanza, e il fche indichi già la sanzione che i probiviri dovranno adottare è davvero inquietante, come se un giudice indicasse la pena prima dell'avvio del processo. In diritto una ...