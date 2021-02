“Fa la santa e la suora ma non lo è”. GF Vip, Rosalinda Cannavò colpita e affondata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ci fossero delle incomprensioni e dei litigi era scontato, ma stavolta probabilmente si è superato ogni limite nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Altro che amicizia, tra le due sta nascendo un vero e proprio astio che rischia di proseguire in questo modo fino alla fine del reality show. Già nelle scorse ore la sudamericana aveva punzecchiato la compagna di avventura: “Dai, non penso che sia uno sforzo per te baciare Andrea Zenga”. E Rosalinda aveva reagito malamente, dicendole che preferiva non rispondere. Da quando la siciliana si è avvicinata al figlio di Walter Zenga la modella brasiliana è parsa molto infastidita e si è allontanata sempre più dalla coinquilina. Le parole utilizzate da Dayane Mello hanno però sorpreso praticamente tutti, perché dopo quello che avevano creato insieme ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che tra Dayane Mello eci fossero delle incomprensioni e dei litigi era scontato, ma stavolta probabilmente si è superato ogni limite nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Altro che amicizia, tra le due sta nascendo un vero e proprio astio che rischia di proseguire in questo modo fino alla fine del reality show. Già nelle scorse ore la sudamericana aveva punzecchiato la compagna di avventura: “Dai, non penso che sia uno sforzo per te baciare Andrea Zenga”. Eaveva reagito malamente, dicendole che preferiva non rispondere. Da quando la siciliana si è avvicinata al figlio di Walter Zenga la modella brasiliana è parsa molto infastidita e si è allontanata sempre più dalla coinquilina. Le parole utilizzate da Dayane Mello hanno però sorpreso praticamente tutti, perché dopo quello che avevano creato insieme ...

