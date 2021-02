Diletta Leotta e Can Yaman, amore a gonfie vele: spunta un nuovo amico! – FOTO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman presentano ai fan un nuovo amico. Tra di loro tutto va a gonfie vele ma attenzione al terzo incomodo. Sicuramente tra le coppie più paparazzate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 febbraio 2021)e Canpresentano ai fan unamico. Tra di loro tutto va ama attenzione al terzo incomodo. Sicuramente tra le coppie più paparazzate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - pomeriggio5 : Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo... #Pomeriggio5 - infoitcultura : Barbara d’Urso: Can Yaman e Diletta Leotta? Non ci credo - infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: Tutto finto tra Can Yaman e Diletta Leotta -