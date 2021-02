Congresso PD | sarà sfida tra Pizza e Capodilupo | ufficiali le candidature

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ corsa a due per il ruolo di Segretario del Partito Democratico. Lada Nelloe Gerardo. Il primo nel 2018 era in corsa per la fascia tricolore nel comune capoluogo nella coalizione del centrosinistra. A supporto dell’avvocato avellinese i consiglieri regionali Maurizio Petracca, Rosetta D’Amelio, Roberta Santaniello e AreaDem., già segretario del circolo di San Nicola Baronia, rappresenta l’area che comprende Livio Petitto, Umberto Del Basso De Caro e Gianluca Festa. Entro il prossimo 25 febbraio dovranno essere presentare le liste collegate ai candidati alla carica di segretario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

