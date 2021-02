Antonio Parisi è stato aggredito e massacrato di botte (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonio Parisi, attivista omosessuale, è stato aggredito e massacrato di botte insieme ai suoi amici. Trieste, attivista omosessuale picchiato: “Ridevano” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021), attivista omosessuale, èdiinsieme ai suoi amici. Trieste, attivista omosessuale picchiato: “Ridevano” su Notizie.it.

Tony50863663 : RT @AlekosPrete: «Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci. In tutto il… - Oxhine : RT @Italiantifa: Lo hanno insultato e preso a calci con estrema violenza, forse è vivo per miracolo.'Vigliacchi infami'.Esprimiamo la nostr… - HuertDeAuteuil : RT @PossibileLGBTI: Piena solidarietà ad Antonio Parisi, attivista #LGBTI, aggredito fisicamente e verbalmente. Un atto grave a cui si aggi… - barbaralai84 : RT @AlekosPrete: «Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci. In tutto il… - antonella_manto : RT @AlekosPrete: «Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci. In tutto il… -