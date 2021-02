(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 3 idiregistrati sul territorio di. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Le persone passate dallo stato di ricovero a quello di contumacia sono 2. Si registrano anche 19. Gli attualmente positivi sono 169 di cui 13 ospedalizzati. Leggi anche:, oggi nel Lazio 1.025. D’Amato: ‘Ricoveri per la prima volta dal 31 ottobre sotto quota 2.000’ su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Aggiornamenti Coronavirus Nettuno: 3 nuovi casi e 19 guarigioni - Emergenza24 : [18.02-17:20] ULTIMO AGGIORNAMENTO #epidemia #polmonite da #coronavirus 2019-nCoV – Informazioni ed aggiornamenti:… - romatoday : Coronavirus a Roma e nel Lazio: il bollettino dei nuovi contagi, i dati del 18 febbraio - emiliaromagnago : Coronavirus, Emilia Romagna: dati e aggiornamenti del 18 febbraio 2021 - AISC2016 : 18.2.21_REGIONE VENETO_AGGIORNAMENTI CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19 -

...del ministero della Salute del 18 febbraio (LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ). Vittime, tamponi e guariti approfondimento, dal ...27 decessi BOLOGNA - Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 240.650 casi di positività , 1.565 in più rispetto a ieri , su un totale di 29.633 tamponi ...PIEMONTE - 18-02-2021 -- L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 501 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 115 dopo test antigenico), pari al 3,5% dei 14. 438t ...Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 501 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 115 dopo test antigenico), pari al 3,5% dei 14.438 tamponi eseguiti, di cui ...