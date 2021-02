VIDEO Tsitsipas-Nadal | highlights e sintesi Australian Open | il greco rimonta due set all’iberico e vince!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Terminano gli2021 di tennis per lo spagnolo Rafael, numero 2 del tabellone, sconfitto dalStefanos, testa di serie numero 5, vittorioso con il punteggio di 3-6 2-6 7-6 (4) 6-4 7-5. Per l’ellenico in semifinale ci sarà il russo Daniil Medvedev, che ha sconfitto il connazionale Andrey Rublev in tre set. Alcuni rimpianti per l’iberico ci sono, nel terzo set, quando avrebbe potuto giocare meglio alcuni punti. Lo spagnolo è apparso in calo fisico negli ultimi sue parziali, forse anche in seguito ai problemi alla schiena lamentati durante l’ATP Cup, quando non è sceso in campo. GLIDIFoto: LaPresse