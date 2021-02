Venti irriducibili tra i 5 Stelle Fuori dal Movimento chi vota contro il Governo La fiducia “non sarà una cambiale in bianco”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lasia al Senato che alla Camera “nonunain”. I parlamentari delcinquecontinuano a ripeterlo in ogni chat, ogni messaggio, ogni telefonata. L’obiettivo dichiarato è quello di contenere il più possibile potenziali dissidenti interni ale, dunque, potenziali no aldi Mario Draghi. Sia a Palazzo Madama (il cui voto cioggi) sia a Montecitorio (domani). La partita è piuttosto complessa. “Chino alla– confermano i vertici pentastellati – automaticamente si pone al didelperché significa non rispettare il voto di Rousseau”. Ecco perché dissidenti in questa fase già vuol ...

clikservernet : Venti irriducibili tra i 5 Stelle. Fuori dal Movimento chi vota contro il Governo. La fiducia “non sarà una cambial… - Noovyis : (Venti irriducibili tra i 5 Stelle. Fuori dal Movimento chi vota contro il Governo. La fiducia “non sarà una cambia… -

Ultime Notizie dalla rete : Venti irriducibili

LA NOTIZIA

C'erano due torri, gemelle, da buttare giù: soffiò così forte, il Re dei, da abbatterne anche ... su come intrappolare i sognatori in entrambi i modi, cioè stroncando brutalmente gli...E' Civita di Bagnoregio , borgo tra i più belli d'Italia, oggi abitato da un pugno di neppure, che arrivano alle proprie antiche case tramite un ponte pedonale che fu costruito nel ...“Mario Draghi inaugura il 67esimo Governo della storia repubblicana del nostro Paese. Sale a Palazzo Chigi per guidare una squadra di ministri mista tra tecnici e politici. Di meglio non si poteva”. T ...Il gruppo Amazzonia di Servola ha inaugurato simbolicamente il carnevale creando una corda di palloncini per mantenere le distanze imposte dalle norme anti-Covid.