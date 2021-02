Un Passo dal Cielo cambia titolo e rivoluziona il suo format | ma può davvero funzionare?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I fan di Undalsi troveranno un po’ spaesati quando la fiction tornerà in onda su Rai1. Per il lancio della sesta stagione, la produzione Lux Vide annuncia grandimenti eunsu cui finora si fondava la serie ambientata nel Trentino Alto Adige. Sapevamo già che la location si è spostata dallo splendido Lago di Braies alle Dolomiti Venete, ma la trasformazione non riguarda solo il territorio. Stando a quanto si apprende dai vari siti di informazione, Undalsta per diventare qualcos’altro. Addio aloriginale: a partire dalla sesta stagione, la fiction Rai si chiamerà I Guardiani del. Al timone troveremo ancora Daniele Liotti, al suo terzo anno nei panni di Francesco ...