Spagna, tweet contro Juan Carlos e a sostegno del terrorismo: arrestato il rapper Pablo Hasél (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Non ci zittiranno mai. Morte allo Stato fascista”. La resistenza di Pablo Hasél, il rapper condannato in Spagna a nove mesi per “esaltazione del terrorismo e ingiurie alla Corona”, è durata poco più di un giorno. Si era arroccato con alcuni sostenitori nell’Università della sua città, Lleida, dove i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno fatto irruzione questo martedì per portarlo in carcere. Avrebbe dovuto farlo spontaneamente entro lo scorso venerdì, ma sarebbe stata “un’umiliazione indegna di fronte a una sentenza così ingiusta”, come ha scritto sul suo account Twitter. L’artista, all’anagrafe Pau Rivadulla Duró, 33 anni, è stato giudicato per la pubblicazione, tra il 2014 e il 2016, di 64 tweets e di una canzone intitolata “Juan Carlos El ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Non ci zittiranno mai. Morte allo Stato fascista”. La resistenza di, ilcondannato ina nove mesi per “esaltazione dele ingiurie alla Corona”, è durata poco più di un giorno. Si era arroccato con alcuni sostenitori nell’Università della sua città, Lleida, dove i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno fatto irruzione questo martedì per portarlo in carcere. Avrebbe dovuto farlo spontaneamente entro lo scorso venerdì, ma sarebbe stata “un’umiliazione indegna di fronte a una sentenza così ingiusta”, come ha scritto sul suo account Twitter. L’artista, all’anagrafe Pau Rivadulla Duró, 33 anni, è stato giudicato per la pubblicazione, tra il 2014 e il 2016, di 64s e di una canzone intitolata “El ...

