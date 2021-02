“Sei una vergogna” GF Vip | la confessione di Rosalinda fa infuriare tutti fuori dalla casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tensione al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello eCannavò. Nonostante già in passato ci fossero state alcune incomprensioni tra le due, dopo l’avvicinamento tra l’attrice e Andrea Zenga Dayane si è lamentata dell’amica perché è stata l’ultima a sapere della ‘tresca’. L’attrice siciliana non ha gradito gli atteggiamentimodella brasiliana ed ha addirittura avuto un dubbio: “Ma è mia amica o nemica?”. La Mello non ha perdonato aneanche la nomination contro Giulia Salemi e qualcosa si è rotto. Stefania Orlando non ha alcun dubbio su questa vicenda ed è certa al 100% che alla base di questi litigi ci sia l’interesse di Dayane nei confronti di Andrea Zenga.La conduttrice ha infatti dichiarato: “Lei era interessata a Zenga per prima, c’è di mezzo la gelosia. Lui non si è mostrato interessato a lei, ma si è ...