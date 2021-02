Recovery, Draghi: “Governance incardinata al Mef con collaborazione dei ministeri competenti. Il Parlamento verrà costantemente informato” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il Programma nazionale di ripresa e resilienza indicherà obiettivi per il prossimo decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia per l’anno finale del Next Generation EU, il 2026. Non basterà elencare progetti che si vogliono completare nei prossimi anni. Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, anno in cui l’Unione Europea intende arrivare a zero emissioni nette di CO2 e gas clima-alteranti“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. “Selezioneremo progetti e iniziative coerenti con gli obiettivi strategici del Programma, prestando grande attenzione – ha assicurato il premier – alla loro fattibilità nell’arco dei sei anni del programma. Assicureremo inoltre che l’impulso occupazionale del Programma sia sufficientemente elevato in ciascuno dei sei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il Programma nazionale di ripresa e resilienza indicherà obiettivi per il prossimo decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia per l’anno finale del Next Generation EU, il 2026. Non basterà elencare progetti che si vogliono completare nei prossimi anni. Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, anno in cui l’Unione Europea intende arrivare a zero emissioni nette di CO2 e gas clima-alteranti“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. “Selezioneremo progetti e iniziative coerenti con gli obiettivi strategici del Programma, prestando grande attenzione – ha assicurato il premier – alla loro fattibilità nell’arco dei sei anni del programma. Assicureremo inoltre che l’impulso occupazionale del Programma sia sufficientemente elevato in ciascuno dei sei ...

marattin : Da qualche settimana segnalavo che era in corso una riflessione su una serie di interventi puntuali per riformare l… - fattoquotidiano : Recovery Plan, Draghi: “Il precedente governo ha svolto grande mole di lavoro. Le missioni del programma resteranno… - petergomezblog : Fiducia al governo Draghi, la diretta – Il premier in Senato: “Sostenere l’esecutivo è credere nell’irreversibilità… - apicella57 : RT @dellorco85: #Draghi: 'Recovery plan è dossier centrale, la cui base di partenza sarà la mole di lavoro fatta dal governo Conte.' #Sena… - Teresa12401552 : RT @dellorco85: #Draghi: 'Recovery plan è dossier centrale, la cui base di partenza sarà la mole di lavoro fatta dal governo Conte.' #Sena… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi Draghi: strategia innovativa, declinata con prudenza ...del Recovery attribuendo la responsabilità al ministero dell'economia con la partecipazione in particolare dei due nuovi ministeri della Transizione ecologica e della Digitalizzazione, Draghi si è ...

Un altro orizzonte La novità è nel dettaglio con cui Draghi fonda la prospettiva su una chirurgica conoscenza della ... Non i titoli sul Recovery, la le linee guida della sua concreta implementazione che, al netto dell'...

Draghi, accelereremo dimensione strategica Recovery Agenzia ANSA Recovery, Draghi: “Governance incardinata al Mef con collaborazione dei ministeri competenti. Il Parlamento verrà costantemente informato” “Il Programma nazionale di ripresa e resilienza indicherà obiettivi per il prossimo decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia per l’anno finale del Next Generation EU, il 2026. Non bast ...

Il discorso di Draghi: virus, Ue, giovani, donne, lavoro, ambiente, scuola "Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti io per primo". E' questo uno dei primi passaggi del discorso del ...

...delattribuendo la responsabilità al ministero dell'economia con la partecipazione in particolare dei due nuovi ministeri della Transizione ecologica e della Digitalizzazione,si è ...La novità è nel dettaglio con cuifonda la prospettiva su una chirurgica conoscenza della ... Non i titoli sul, la le linee guida della sua concreta implementazione che, al netto dell'...“Il Programma nazionale di ripresa e resilienza indicherà obiettivi per il prossimo decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia per l’anno finale del Next Generation EU, il 2026. Non bast ..."Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti io per primo". E' questo uno dei primi passaggi del discorso del ...