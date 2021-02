Psg, Icardi: “Mi piace la moda, a Wanda piace il mio stile. Ammiro molto David Beckham” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista francese ‘Elle’, ha parlato dei suoi gusti nel campo della moda: “Mi piace la moda in generale e mi sento a mio agio quando devo fare dei servizi fotografici. Di solito indosso abiti in stile casual, pantaloni da esterno per stare comodo. Ma ovviamente dipende dalla giornata e dall’occasione. In generale sono molto classico, si può essere eleganti con disinvoltura, mi piacciono i vestiti piuttosto scuri. Non ho uno stilista preferito quando mi piace qualcosa, lo uso, non guardo necessariamente il marchio. In che modo mia moglie Wanda influenza lo stile? Mia moglie ama la moda. È ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro, nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista francese ‘Elle’, ha parlato dei suoi gusti nel campo della: “Milain generale e mi sento a mio agio quando devo fare dei servizi fotografici. Di solito indosso abiti incasual, pantaloni da esterno per stare comodo. Ma ovviamente dipende dalla giornata e dall’occasione. In generale sonoclassico, si può essere eleganti con disinvoltura, mi piacciono i vestiti piuttosto scuri. Non ho uno stilista preferito quando miqualcosa, lo uso, non guardo necessariamente il marchio. In che modo mia moglieinfluenza lo? Mia moglie ama la. È ...

