Programma LIFE, Ue investe 121 milioni in tutela ambiente e clima (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – La Commissione europea ha annunciato oggi investimenti per 121 milioni di euro in nuovi progetti integrati nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. "Questa somma, aumentata del 20% rispetto allo scorso anno- precisa una nota dell'esecutivo Ue- stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi ambientali".

