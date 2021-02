Post Siviglia-Dortmund: la parola ai protagonisti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Borussia Dortmund ha superato il Siviglia 3 a 2 nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Post Siviglia-Dortmund Lopetegui, Terzic, Suso e Haaland hanno commentato la partita. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Lopetegui? L’allenatore degli andalusi Julen Lopetegui Post Siviglia-Dortmund ha commentato così la sconfitta subita: “Il risultato non è buono, perdere in casa contro il Dortmund non è mai un risultato positivo però resta una partita da giocare e proveremo a sfruttare questa possibilità. Andremo a giocarla con ambizione ed entusiasmo, non abbiamo meritato di perdere però il Borussia ha uno dei giocatori migliori del mondo, che ha fatto la differenza e ci ha inflitto un castigo eccessivo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Borussiaha superato il3 a 2 nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.Lopetegui, Terzic, Suso e Haaland hanno commentato la partita. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Lopetegui? L’allenatore degli andalusi Julen Lopeteguiha commentato così la sconfitta subita: “Il risultato non è buono, perdere in casa contro ilnon è mai un risultato positivo però resta una partita da giocare e proveremo a sfruttare questa possibilità. Andremo a giocarla con ambizione ed entusiasmo, non abbiamo meritato di perdere però il Borussia ha uno dei giocatori migliori del mondo, che ha fatto la differenza e ci ha inflitto un castigo eccessivo. ...

MoliPietro : Post Siviglia-Dortmund: la parola ai protagonisti - Sportellate_it : Considerazioni sparse post #SivigliaBorussiaDortmund ?? - tonycossi : @nextcinepanett @mike_fusco Il top nel post partita Gianfranco Teotino che pensa di far innervosire Gasperini dicen… - peppe_v88 : E quindi alla Rai, oltre a fare domande post partita imbarazzanti a Gasperini, dicono che il Siviglia ha battuto il… - andrebazzi : Il momento Covid non aiuta affatto. L'Inter se vorrà alzare il livello dovrà vendere tantissimo e sperare o in un c… -