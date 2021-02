Agenzia_Ansa : #Nigeria, centinaia di studenti rapiti all'università. Attacco di uomini armati con divise militari. Un giovane ucc… - fattoquotidiano : Nigeria, centinaia di studenti rapiti all’università da uomini armati. Ucciso uno dei ragazzi - repubblica : Nigeria: 'Centinaia di studenti rapiti da uomini armati' - mandolinchris : RT @Agenzia_Ansa: #Nigeria, centinaia di studenti rapiti all'università. Attacco di uomini armati con divise militari. Un giovane ucciso #A… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Nigeria: centinaia di studenti sono stati rapiti in Nigeria da uomini armati… -

Centinaia di studenti sono stati rapiti in Nigeria da uomini armati che hanno attaccato la loro università. I giovani sono stati prelevati insieme ad alcuni insegnanti dagli alloggi dove dormivano. L'attacco è avvenuto al Government Science College di Kagara, nello stato centrale del Niger.