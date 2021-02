Milan, Pioli vuole il riscatto in Europa: "Mandzukic è pronto, guardiamo avanti" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 - ll Milan vuole provare a ripartire dopo il pesante ko contro lo Spezia in campionato che è costata ai rossoneri la vetta della classifica e per farlo deve farlo punta dritto ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021)o, 17 febbraio 2021 - llprovare a ripartire dopo il pesante ko contro lo Spezia in campionato che è costata ai rossoneri la vetta della classifica e per farlo deve farlo punta dritto ...

officialmaz : #MilanInter si giocherà domenica alle 15. Valore aggiunto per @quelliche_rai2, ma notevole svantaggio per il Milan… - DiMarzio : Le ultimissime sulle scelte di #Pioli in vista di #StellaRossaMilan di #UEL - AntoVitiello : #Pioli: 'I rinnovi possono minare la serenità a Milanello? Siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono… - RadioSportiva : 'Vogliamo essere la sorpresa anche dell'#EuropaLeague', dice #Pioli #StellaRossaMilan - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Pioli “ #Mandzukic pronto. E il #Marakana pieno avrebbe caricato anche noi...” -