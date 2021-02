Meteo Roma: previsioni per giovedì 18 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino, qualche velatura in transito da nord al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +3°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 18 febbraio Ampi spazi di sereno al mattino su gran parte del territorio, qualche nube in più al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori. Meteo Italia: previsioni per giovedì 18 febbraio Al Nord: Al mattino deboli piogge su Liguria ed al confine con l’Emilia, asciutto altrove ma nuvoloso. Al pomeriggio molte nubi con pioviggini persistenti sui medesimi settori. In serata piogge sparse tra Liguria, Emilia, Piemonte e Triveneto, altrove asciutto con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino, qualche velatura in transito da nord al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +3°C e +14°C.Lazio:per18Ampi spazi di sereno al mattino su gran parte del territorio, qualche nube in più al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori.Italia:per18Al Nord: Al mattino deboli piogge su Liguria ed al confine con l’Emilia, asciutto altrove ma nuvoloso. Al pomeriggio molte nubi con pioviggini persistenti sui medesimi settori. In serata piogge sparse tra Liguria, Emilia, Piemonte e Triveneto, altrove asciutto con ...

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 12h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h NNO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 4.4 °C Umidità: 64 %… - quartomiglio : ETNA in ERUZIONE: le ultime straordinarie immagini [VIDEO e FOTO] - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 11h | Meteo attuale Vento: 2.5 km/h NO Raffica: 1.8 km/h Temperatura: 1.9 °C Umidità: 72 % P… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 10h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -0.2 °C Umidità: 83 % Pressi… - Affaritaliani : Meteo Roma 18 febbraio: brividi al mattino e primavera ormai alle porte -