M5s, Toninelli: “Mi adeguo a Rousseau, ma ero per il no”. Lannutti: “Dichiarerò mie intenzioni in Aula”. E Mantero: “Non voto la fiducia a Draghi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra i primi senatori a lasciare l’Aula del Senato dopo il discorso del presidente Draghi è Danilo Toninelli che si ferma a parlare con un attivista romano del M5s: “Stiamo dentro e controlliamo”, dice il senatore pentastellato al militante, “non tutti sono contenti ed è legittimo non esserlo”. I nomi di Forza Italia? “Anch’io sto male”, confida all’attivista. Poi ai cronisti: “Oggi ci sarà una fiducia, ma da domani il M5s vuole conferme: cosa farà Draghi sulla concessione autostradale ad Aspi?” e alla domanda sul rischio scissione, il senatore risponde: “Spero di no”. Elio Lannutti non è soddisfatto del discorso fatto dal presidente Draghi: “Non mi piace la squadra di governo. Io rispetto il voto degli attivisti, ma farò la mia dichiarazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra i primi senatori a lasciare l’del Senato dopo il discorso del presidenteè Daniloche si ferma a parlare con un attivista romano del M5s: “Stiamo dentro e controlliamo”, dice il senatore pentastellato al militante, “non tutti sono contenti ed è legittimo non esserlo”. I nomi di Forza Italia? “Anch’io sto male”, confida all’attivista. Poi ai cronisti: “Oggi ci sarà una, ma da domani il M5s vuole conferme: cosa faràsulla concessione autostradale ad Aspi?” e alla domanda sul rischio scissione, il senatore risponde: “Spero di no”. Elionon è soddisfatto del discorso fatto dal presidente: “Non mi piace la squadra di governo. Io rispetto ildegli attivisti, ma farò la mia dichiarazione di ...

