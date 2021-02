L’ultima puntata de L’Amore Strappato in onda il 24 febbraio: ci sarà un lieto fine? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ultima puntata de L’Amore Strappato andrà in onda mercoledì 24 febbraio, salvo cambiamenti in corsa. Sabrina Ferilli è chiamata a vestire ancora i panni della bella Rosa sperando di avere un lieto fine per la sua famiglia e riportare a casa la figlia Arianna, finita in un centro in attesa di essere adottata, e Rocco, ancora in carcere nonostante le prime prove della sua innocenza. Purtroppo la questione legale e burocratica peggiorerà le cose per lei e la sua famiglia fino a spingere Arianna verso una nuova famiglia mandando in tilt la protagonista con il volto di Sabrina Ferilli. NelL’ultima puntata de L’Amore Strappato, il pubblico sarà alle prese con un salto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)deandrà inmercoledì 24, salvo cambiamenti in corsa. Sabrina Ferilli è chiamata a vestire ancora i panni della bella Rosa sperando di avere unper la sua famiglia e riportare a casa la figlia Arianna, finita in un centro in attesa di essere adottata, e Rocco, ancora in carcere nonostante le prime prove della sua innocenza. Purtroppo la questione legale e burocratica peggiorerà le cose per lei e la sua famiglia fino a spingere Arianna verso una nuova famiglia mandando in tilt la protagonista con il volto di Sabrina Ferilli. Nelde, il pubblicoalle prese con un salto ...

