(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La lunga ed emozionante edizione del Grande Fratello Vip che ha tenuto compagnia a milioni di italiani sta per giungere al capolinea. Ma il pubblico di Canale 5 non deve temere: arriverà presto l’deia intrattenere, per un viaggio tutto all’insegna dell’avventura. L’deiL’dei? E’ questo quello che si chiedono i tanti appassionati del. Andrà in onda subito dopo la fine del GF Vip che ci sarà il 1°marzo? Sì, a quanto pare L’deiinizierà giovedì 11 marzo ...

flauritzen : Isola Certosa: aggiornamenti da - pixel_di : RT @loidomemau: Dall'isola dei nuraghe all'altra sponda del mediterraneo, tutto il nostro sostegno e l'amore per la #Palestina ???? Buongiorn… - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2021: cast, anticipazioni e concorrenti. Ecco quando inizia il reality #isoladeifamosi - Pedrito_ElDrito : @eterea_naive @DReqvenge2020 Consegnata all'isola ecologica' ai primi degli anni '90, in concomitanza della nascita dei miei figli. ;-) - andreapalazzo2 : RT @MarioManca: Ilary Blasi: «La mia #Isola sarà un ritorno alle origini» -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Forte dell'influenza nordica - coi coloni lombardi, piemontesi, emiliani - provocata dalla conquista dell'da partenormanni, ha mantenuto questo dialetto e queste tradizioni. Foto ...Reduce dalla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip Carlotta Dell'ha risposto ad alcune domandefan in merito ai suoi ex coinquilini del reality show, ma la sua risposta su Andrea Zenga ha creato un putiferio. Carlotta Dell': le minacce Una volta ...(Pantelleria, 17 Feb 21) Il neo Ministro scelto dal Premier Draghi per guidare la transizione ecologica, Roberto Cingolani, è uno scienziato di fama internazionale e professore ordinario di fisica. Da ...CERVETERI - I cittadini di Cerveteri dovranno munirsi ancora di tanta pazienza prima di poter finalmente entrare in possesso del kit o parte di esso per la raccolta differenziata. Al 31 gennaio erano ...