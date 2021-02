Investito in via Paolo Veronesi, si cercano testimoni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si cercano testimoni di quanto avvenuto questa mattina, 17 febbraio, alle ore 10 in via Paolo Veronesi, angolo via Lanzo, quando un 57 enne è stato Investito da un’auto. Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi. Da una prima ricostruzione degli agenti sembrerebbe che il guidatore, percorrendo via Lanzo in direzione centro città, nell’effettuare una svolta a sinistra all’incrocio con via Veronese, abbia travolto l’uomo in prossimità dell’attraversamento pedonale semaforizzato. Il pedone è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco dove i sanitari hanno emesso un referto di prognosi riservata. La Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni. Chiunque fosse ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sidi quanto avvenuto questa mattina, 17 febbraio, alle ore 10 in via, angolo via Lanzo, quando un 57 enne è statoda un’auto. Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi. Da una prima ricostruzione degli agenti sembrerebbe che il guidatore, percorrendo via Lanzo in direzione centro città, nell’effettuare una svolta a sinistra all’incrocio con via Veronese, abbia travolto l’uomo in prossimità dell’attraversamento pedonale semaforizzato. Il pedone è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco dove i sanitari hanno emesso un referto di prognosi riservata. La Polizia Municipale è alla ricerca di. Chiunque fosse ...

57enne investito da un'auto a Torino, è grave Nella mattinata di oggi, 17 febbraio intorno alle 10, un uomo di circa 55 anni è stato investito da un'automobile, in via Veronese, angolo via Lanzo. L'uomo alla guida del mezzo si è subito fermato per prestare i soccorsi al 55enne. Da una prima ricostruzione degli agenti sembrerebbe ...

Incidente a Torino: pedone investito da un'auto, è gravissimo in ospedale TorinoToday Investito in via Paolo Veronesi, si cercano testimoni Si cercano testimoni di quanto avvenuto questa mattina, 17 febbraio, alle ore 10 in via Paolo Veronesi, angolo via Lanzo, quando un 57 enne è stato investito da un’auto. Il conducente del mezzo si è i ...

Investito da un'auto mentre rincasa in bici, Marco muore dopo 9 giorni di agonia TREVISO «Il destino ti ha tolto troppo presto all'affetto della tua famiglia, ma non ti toglierà mai dalla nostra memoria e dal nostro cuore». Papà Lino e mamma ...

Nella mattinata di oggi, 17 febbraio intorno alle 10, un uomo di circa 55 anni è stato investito da un'automobile, in via Veronese, angolo via Lanzo. L'uomo alla guida del mezzo si è subito fermato per prestare i soccorsi al 55enne. Da una prima ricostruzione degli agenti sembrerebbe ...

TREVISO «Il destino ti ha tolto troppo presto all'affetto della tua famiglia, ma non ti toglierà mai dalla nostra memoria e dal nostro cuore». Papà Lino e mamma ...