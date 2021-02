Griezmann punta su Mbappè: «Sarà al livello di Messi e Ronaldo» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Antoine Griezmann non ha dubbi sulla carriera di Kylian Mbappè: il connazionale Sarà come Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole Antoine Griezmann parla così del rivale ed amico Kylian Mbappé dopo la sconfitta del suo Barcellona col PSG. «Sono contento per lui, era stato criticato molto e si è riscattato. Ma credo che il Paris Saint-Germain abbia una stella molto grande anche in futuro, che Sarà al livello di Leo (Messi) o Cristiano (Ronaldo). Dobbiamo congratularci con lui, perché ha fatto una grande partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Antoinenon ha dubbi sulla carriera di Kylian: il connazionalecome Cristiano. Ecco le sue parole Antoineparla così del rivale ed amico Kylian Mbappé dopo la sconfitta del suo Barcellona col PSG. «Sono contento per lui, era stato criticato molto e si è riscattato. Ma credo che il Paris Saint-Germain abbia una stella molto grande anche in futuro, chealdi Leo () o Cristiano (). Dobbiamo congratularci con lui, perché ha fatto una grande partita». Leggi su Calcionews24.com

cesare_cec : @FFunesto @fabbricainter Non gioca neanche punta. Fa ormai il regista offensivo (e Griezmann che occupa lo spazio i… - letsfindthebar : Per vincere bisogna avere un centravanti. Griezmann (bravo come seconda punta) non è Suarez (killer instinct dentro… - sburrotre : @YvanGoSlow24 Ma senza falsare, parlo solo di voi, un sondaggio teorico. E tra parentesi, io Lautaro non lo scambio… -