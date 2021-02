Effetto Covid, fatturato in calo: il 42% dei piccoli imprenditori teme di non reggere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lecco, 17 febbraio 2021 " fatturato delle imprese lecchesi in calo a causa del coronavirus e quasi la metà degli imprenditori non sa se riuscirà a reggere nel 2021. Nel 2020 il calo medio complessivo ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lecco, 17 febbraio 2021 "delle imprese lecchesi ina causa del coronavirus e quasi la metà deglinon sa se riuscirà anel 2021. Nel 2020 ilmedio complessivo ...

ZZiliani : Effetto Covid sui giornali sportivi: siamo sicuri? 1) le edicole sono rimaste aperte sempre, anche durante il lockd… - DimInfermiere : Le #mascherine potrebbero avere un effetto indiretto di protezione da contagio #COVID19 . Un buon motivo per indoss… - entropia_parole : @LorenzoZacchi Lorenzo usa il cervello, non è il problema dello skilift. Il problema è che dopo la sciata si ci rit… - CesarioDagosti1 : RT @Libero_official: 'Guardate questo grafico, è l'effetto del virus nei Paesi con poche vaccinazioni'. Ilaria #Capua, brutte notizie per l… - viralvideovlogs : RT @debugliesnews: #COVID19: Come può un hobby avere un effetto positivo sulla salute mentale? -