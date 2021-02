Draghi: ‘strategia progetti Next generation trasversale e sinergica’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La strategia per i progetti del Next generation EU non può che essere trasversale e sinergica, basata sul principio dei co-benefici, cioè con la capacità di impattare simultaneamente più settori, in maniera coordinata. Dovremo imparare a prevenire piuttosto che a riparare, non solo dispiegando tutte le tecnologie a nostra disposizione ma anche investendo sulla consapevolezza delle nuove generazioni che ‘ogni azione ha una conseguenza'”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. “Come si è ripetuto più volte, avremo a disposizione -ha ricordato il premier- circa 210 miliardi lungo un periodo di sei anni. Queste risorse dovranno essere spese puntando a migliorare il potenziale di crescita della nostra economia. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La strategia per idelEU non può che esseree sinergica, basata sul principio dei co-benefici, cioè con la capacità di impattare simultaneamente più settori, in maniera coordinata. Dovremo imparare a prevenire piuttosto che a riparare, non solo dispiegando tutte le tecnologie a nostra disposizione ma anche investendo sulla consapevolezza delle nuove generazioni che ‘ogni azione ha una conseguenza'”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. “Come si è ripetuto più volte, avremo a disposizione -ha ricordato il premier- circa 210 miliardi lungo un periodo di sei anni. Queste risorse dovranno essere spese puntando a migliorare il potenziale di crescita della nostra economia. La ...

