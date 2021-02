Crisanti: “Un anno da Codogno, così si è perso treno per fermare virus” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “E’ passato quasi un anno” da quando l’Italia ha scoperto il suo ‘paziente 1’ di Covid-19 a Codogno, cittadina in provincia di Lodi. “E siamo qui ancora a misurarci col virus. Visto quello che stava succedendo durante l’estate, a giugno-luglio ho pensato: qui non ne usciamo. E infatti ne sono convinto, stiamo pagando gli sbagli fatti” nella bella stagione. “Era lì il momento di svolta decisivo, abbiamo perso l’opportunità per mettere la parola fine, per diventare come la Nuova Zelanda o la Corea del Sud. Invece di ‘tutti in vacanza’, bisognava blindare l’Italia e fare un investimento senza precedenti per potenziare il tracciamento e la capacità di fare test”. E’ l’analisi del virologo Andrea Crisanti. L’esperto, parlando all’Adnkronos Salute, guarda a cosa ci aspetta e ammette: “Adesso siamo in una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “E’ passato quasi un” da quando l’Italia ha scoperto il suo ‘paziente 1’ di Covid-19 a, cittadina in provincia di Lodi. “E siamo qui ancora a misurarci col. Visto quello che stava succedendo durante l’estate, a giugno-luglio ho pensato: qui non ne usciamo. E infatti ne sono convinto, stiamo pagando gli sbagli fatti” nella bella stagione. “Era lì il momento di svolta decisivo, abbiamol’opportunità per mettere la parola fine, per diventare come la Nuova Zelanda o la Corea del Sud. Invece di ‘tutti in vacanza’, bisognava blindare l’Italia e fare un investimento senza precedenti per potenziare il tracciamento e la capacità di fare test”. E’ l’analisi del virologo Andrea. L’esperto, parlando all’Adnkronos Salute, guarda a cosa ci aspetta e ammette: “Adesso siamo in una ...

