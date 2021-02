Consumi | a gennaio indicatore Confcommercio in calo del 12 | 9%

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al’dei(ICC) registra, nel confronto annuo, undel 12,9%, sintesi di riduzioni del 38% per i servizi e del 3,1% per i beni. A, in linea con quanto si è registrato nell’ultimo anno, le dinamiche settoriali evidenziano un quadro particolarmente articolato. L’evoluzione dei diversi segmenti di consumo continua, infatti, a essere determinata non tanto dalle preferenze dei consumatori, ma dalle necessità imposte dallo stile di vita a cui ha costretto la pandemia. Come già avvenuto nei mesi precedenti, sono i servizi legati alla mobilità e alla fruizione del tempo libero quelli che hanno segnalato gli andamenti più negativi. Per molti segmenti i cali superiori al 50% sono diventati quasi la norma, rendendo sempre più ...