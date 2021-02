C'è un primo positivo al Covid tra i partecipanti a Sanremo: è un membro degli Extraliscio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si registra il pirmo positivo al Coronavirus tra i cantanti partecipanti al festival: si tratta di uno dei membri della band degli Extraliscio, sembra Moreno Conficconi, detto il Biondo, è risultato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si registra il pirmoal Coronavirus tra i cantantial festival: si tratta di uno dei membri della band, sembra Moreno Conficconi, detto il Biondo, è risultato ...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - rtl1025 : ?? Primo positivo tra i cantanti in gara al festival di #Sanremo2021, a meno di due settimane dal via della manifest… - 45acpjoe : RT @Agenzia_Ansa: 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado per dop… - ItalianSerieA : RT @MilanNewsit: Pioli a Sky: 'Il 2-2 è un risultato positivo. Derby? Siamo pronti' - enortam : RT @Agenzia_Ansa: 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado per dop… -