Barcellona-PSG 1-4, De Jong ci crede: “Abbiamo già fatto delle rimonte in stagione” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Abbiamo già fatto rimonte in Coppa di Spagna in questa stagione. Adesso ci proveremo anche a Parigi. Sarà difficile, ma ci proveremo…“. Frenkie De Jong non getta la spugna. Il giovane centrocampista olandese del Barcellona, intervistato dai microfoni di Uefa.com dopo il ko per 1-4 all’andata degli ottavi di Champions contro il PSG, carica l’ambiente blaugrana in vista della gara di ritorno. “All’inizio della partita Abbiamo giocato abbastanza bene, ma nel secondo tempo il Psg è stato davvero grande. A Parigi, anche se sarà complicato, noi proveremo a qualificarci“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “giàin Coppa di Spagna in questa. Adesso ci proveremo anche a Parigi. Sarà difficile, ma ci proveremo…“. Frenkie Denon getta la spugna. Il giovane centrocampista olandese del, intervistato dai microfoni di Uefa.com dopo il ko per 1-4 all’andata degli ottavi di Champions contro il PSG, carica l’ambiente blaugrana in vista della gara di ritorno. “All’inizio della partitagiocato abbastanza bene, ma nel secondo tempo il Psg è stato davvero grande. A Parigi, anche se sarà complicato, noi proveremo a qualificarci“. SportFace.

