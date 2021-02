Vaccini | Gsk avvia studi clinici di fase III su anti-Rsv per anziani

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) – GlaxoSmithKline ha annunciato oggi l’avvio di un programma clinico diIII per valutare l’immunogenicità, la sicurezza, la reattogenicità (possibilità di indurre reazioni avverse) e la persistenza del suo candidato vaccino per il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per gli(GSK3844766A), in seguito ai risultati positivi diI/II, presentati al congresso Id Week nell’ottobre 2020.L’Rsv – ricorda una nota Gsk – rappresenta una significativa minaccia per la salute per gli(> 60 anni di età), con 360.000 ricoveri e 24.000 decessi associati a infezioni da Rsv stimati annualmente nei paesi sviluppati. Senza test di routine e robusti sistemi di sorveglianza in diversi paesi, i dati globali sull’impatto del virus nella popolazione anziana sono carenti e ...