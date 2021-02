«Se Lentini non nega l’estorsione la Ndrangheta lo ammazza, e gli prende l’azienda» (Di martedì 16 febbraio 2021) «E che gli doveva dire? Che gli hanno fatto un’estorsione? Che poi lo ammazzavano. Che campava ancora a Carmagnola? l’azienda non gliela prendevano?» E così Gianluigi Lentini, ex ala di Torino e Milan che prima di essere coinvolto in un pauroso incidente stradale era considerato tra le grandi stelle del campionato italiano anni 90, in tribunale ha ammesso di aver dato 100.000 euro a Franco Arone, un boss ndranghetista. Ma ha negato che si trattasse di un’estorsione: era solo un prestito, ha detto. La verità, di cui tutti sospettavano, è uscita fuori dalle intercettazioni di una chiacchierata tra un soldato della ‘Ndrangheta, Francesco Viterbo, e un amico allo Stadium Cafè in via Druento a Torino. La riporta tra le altre La Stampa, che ricostruisce l’intricata ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) «E che gli doveva dire? Che gli hanno fatto un’estorsione? Che poi lovano. Che campava ancora a Carmagnola?non glielavano?» E così Gianluigi, ex ala di Torino e Milan che prima di essere coinvolto in un pauroso incidente stradale era considerato tra le grandi stelle del campionato italiano anni 90, in tribunale ha ammesso di aver dato 100.000 euro a Franco Arone, un boss ndranghetista. Ma hato che si trattasse di un’estorsione: era solo un prestito, ha detto. La verità, di cui tutti sospettavano, è uscita fuori dalle intercettazioni di una chiacchierata tra un soldato della ‘, Francesco Viterbo, e un amico allo Stadium Cafè in via Druento a Torino. La riporta tra le altre La Stampa, che ricostruisce l’intricata ...

