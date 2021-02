Sampdoria, nessun contatto con Ranieri: slitta ancora il rinnovo (Di martedì 16 febbraio 2021) Destino comune per Quagliarella e Ranieri alla Sampdoria: le trattative per il rinnovo slittano a Pasqua. Il tecnico non ha fretta La domanda sul rinnovo che tarda ad arrivare produce sempre la stessa risposta da parte di Claudio Ranieri: «Non c’è fretta». Il tecnico è concentrato solo sull’obiettivo salvezza, una volta portata la Sampdoria oltre i quaranta punti si potrà parlare di alzare l’asticella e rinnovo di contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Tra marzo e aprile quindi è atteso il confronto tra la società doriana e il tecnico per discutere del rinnovo di contratto. Come riporta Tuttosport, il nodo è legato all’alto ingaggio del tecnico che dovrebbe essere ridotto per rientrare nei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Destino comune per Quagliarella ealla: le trattative per ilno a Pasqua. Il tecnico non ha fretta La domanda sulche tarda ad arrivare produce sempre la stessa risposta da parte di Claudio: «Non c’è fretta». Il tecnico è concentrato solo sull’obiettivo salvezza, una volta portata laoltre i quaranta punti si potrà parlare di alzare l’asticella edi contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Tra marzo e aprile quindi è atteso il confronto tra la società doriana e il tecnico per discutere deldi contratto. Come riporta Tuttosport, il nodo è legato all’alto ingaggio del tecnico che dovrebbe essere ridotto per rientrare nei ...

Fiorentinanews : #SampdoriaFiorentina 1?-1? 46' Via alla ripresa, nessun cambio per i due tecnici. Segui la nostra diretta testuale - nonlinearterms : @DAZN_IT @sampdoria Quanti soldi avete dato ad Alessandra Gozzini per quegli articoli sulla Gazzetta? Esiste verame… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Benevento-Samp 1-1, Ranieri: 'Rischiato l'imbarcata. Complimenti a loro. Non mi piace giocare così': Per non perdervi n… - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Benevento-Samp 1-1, Ranieri: 'Rischiato l'imbarcata. Complimenti a loro. Non mi piace giocare così': Per non perdervi n… - EasySoccerNews : Benevento-Samp 1-1, Ranieri: 'Rischiato l'imbarcata. Complimenti a loro. Non mi piace giocare così': Per non perder… -