Recovery | Fondazione Cr Firenze propone 19 progetti toscani

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 19 iper ilPlan toscano, predisposti in pochissimo tempo e in linea con gli obiettivi NextGenEu, da una ‘cabina di regia’ istituita daCrche ha chiamato per questo scopo personalità provenienti dal mondo dell’impresa, accademico e sociale che hanno operato a titolo completamente gratuito. Il risultato di questa operazione viene presentato in un webinar oggi pomeriggio alle 16.30 (per partecipare clicca qui) da Marco Buti, capo di gabinetto del commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, dal presidente diCrLuigi Salvadori, dal direttore Gabriele Gori e dal professor Alessandro Petretto che ha coordinato i lavori. Intervengono anche il presidente dell’Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse, il ...

