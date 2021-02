Razzismo | Tomori | “Bisogna fare di più per contrastarlo”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Con i social così accessibili a tutti, una persona può creare un account falso in cinque minuti e andare lì per lanciare insulti razzisti perché qualcuno ha commesso un errore in partita“. Lo ha detto il difensore del Milan Fikayoai microfoni della Bbc. “È troppo facile per le persone farlo – ha aggiunto – Essere in grado di identificare chi sta facendo queste cose sbagliate e punirlo, farne un esempio, non farà che aiutare”, ha proseguito il giocatore canadese naturalizzato canadese. Poi ancora: “Se qualcuno rapina una banca, sai che sarà punito. Se qualcuno è razzista, dovrebbe essere punito, quindi è necessario adottare lo stesso tipo di misure“ E infine sul suo futuro e sulla possibilità che il Milan possa riscattarlo dal Chelsea che detiene il cartellino,ha aggiunto: “Spetta ai club decidere. L’Europeo? Mentirei se dicessi che non ...